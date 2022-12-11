Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира

Фото: prosports.kz

Казахстанка Ангелина Лукас провела третий бой на профи-ринге, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Она выступила на вечере бокса в Алматы, где сразилась за титул чемпионки мира во втором наилегчайшем весе по версии UBO с представительницей Танзании Лулу Каяге. Бой был рассчитан на десять раундов по две минуты и закончился победой Лукас: после второго раунда ее соперницы отказалась продолжать бой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOVIDA PROMOTIONS (@movidapromotions)

Таким образом, Ангелина Лукас одержала третью победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира по версии UBO, а Лулу Каяге потерпела девятое поражение в профи. Напомним, в своем предыдущем бою Лукас выиграла титул UBO International.