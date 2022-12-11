open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира
prosports.kz Сегодня, 21:49
315
Сегодня, 21:49
315
Фото: prosports.kz

Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира

Казахстанка Ангелина Лукас провела третий бой на профи-ринге, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Она выступила на вечере бокса в Алматы, где сразилась за титул чемпионки мира во втором наилегчайшем весе по версии UBO с представительницей Танзании Лулу Каяге. Бой был рассчитан на десять раундов по две минуты и закончился победой Лукас: после второго раунда ее соперницы отказалась продолжать бой.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MOVIDA PROMOTIONS (@movidapromotions)

 

Таким образом, Ангелина Лукас одержала третью победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира по версии UBO, а Лулу Каяге потерпела девятое поражение в профи. Напомним, в своем предыдущем бою Лукас выиграла титул UBO International.

Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#бокс #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:49
315
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх