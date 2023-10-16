Аналитики представили ТОП-10 аудиторских организаций в Казахстане

В Казахстане насчитывается 485 аудиторских организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Аналитики Ranking.kz посчитали, что по состоянию на 5 октября 2023 года в Казахстане насчитывалось 485 аудиторских организаций, а число аудиторов в стране составило 1 600 человек.

Они отметили, что в целом аудиторский рынок Казахстана представлен и местными компаниями, и представительствами крупных международных сетей.

Топ-10 аудиторских организаций Казахстана по сумме налоговых отчислений за 2022 год.

ТОО "КПМГ АУДИТ" (отчислило в бюджет страны 1,2 миллиарда тенге), PricewaterhouseCoopers (1,1 миллиарда тенге), ТОО "Делойт" (1 миллиард тенге) Ernst & Young (757 миллионов тенге), Grant Thornton (340,9 миллиона тенге), НАК "Центраудит-Казахстан" (208,5 миллионов тенге), Moore Kazakhstan — 84,3 (миллионов тенге), ТОО "МинТакс Аудит" — 77,1 (миллионов тенге); Baker Tilly Qazaqstan Audit — 65,6 (миллионов тенге); Russell Bedford А+ Partners — 59,9 (миллионов тенге).

Отмечается, что аналитики взяли за основу был перечень признаваемых KASE аудиторских организаций.