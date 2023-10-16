Аналитики представили ТОП-10 аудиторских организаций в Казахстане
Сегодня, 10:06
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Сегодня, 10:06Сегодня, 10:06
131Фото: tadviser.ru
В Казахстане насчитывается 485 аудиторских организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
Аналитики Ranking.kz посчитали, что по состоянию на 5 октября 2023 года в Казахстане насчитывалось 485 аудиторских организаций, а число аудиторов в стране составило 1 600 человек.
Они отметили, что в целом аудиторский рынок Казахстана представлен и местными компаниями, и представительствами крупных международных сетей.
Топ-10 аудиторских организаций Казахстана по сумме налоговых отчислений за 2022 год.
- ТОО "КПМГ АУДИТ" (отчислило в бюджет страны 1,2 миллиарда тенге),
- PricewaterhouseCoopers (1,1 миллиарда тенге),
- ТОО "Делойт" (1 миллиард тенге)
- Ernst & Young (757 миллионов тенге),
- Grant Thornton (340,9 миллиона тенге),
- НАК "Центраудит-Казахстан" (208,5 миллионов тенге),
- Moore Kazakhstan — 84,3 (миллионов тенге),
- ТОО "МинТакс Аудит" — 77,1 (миллионов тенге);
- Baker Tilly Qazaqstan Audit — 65,6 (миллионов тенге);
- Russell Bedford А+ Partners — 59,9 (миллионов тенге).
Отмечается, что аналитики взяли за основу был перечень признаваемых KASE аудиторских организаций.
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