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Аналитики представили ТОП-10 аудиторских организаций в Казахстане

Сегодня, 10:06
АВТОР
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tadviser.ru Сегодня, 10:06
Сегодня, 10:06
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Фото: tadviser.ru

В Казахстане насчитывается 485 аудиторских организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Аналитики Ranking.kz посчитали, что по состоянию на 5 октября 2023 года в Казахстане насчитывалось 485 аудиторских организаций, а число аудиторов в стране составило 1 600 человек.

Они отметили, что в целом аудиторский рынок Казахстана представлен и местными компаниями, и представительствами крупных международных сетей.

Топ-10 аудиторских организаций Казахстана по сумме налоговых отчислений за 2022 год.

  1. ТОО "КПМГ АУДИТ" (отчислило в бюджет страны 1,2 миллиарда тенге),
  2. PricewaterhouseCoopers (1,1 миллиарда тенге),
  3. ТОО "Делойт" (1 миллиард тенге)
  4. Ernst & Young (757 миллионов тенге),
  5. Grant Thornton (340,9 миллиона тенге),
  6. НАК "Центраудит-Казахстан" (208,5 миллионов тенге),
  7. Moore Kazakhstan — 84,3 (миллионов тенге),
  8. ТОО "МинТакс Аудит" — 77,1 (миллионов тенге);
  9. Baker Tilly Qazaqstan Audit — 65,6 (миллионов тенге);
  10. Russell Bedford А+ Partners — 59,9 (миллионов тенге).

Отмечается, что аналитики взяли за основу был перечень признаваемых KASE аудиторских организаций.

 

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