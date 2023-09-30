Алматинцы "чуть не разорвали" Бурака Озчивита ради совместного фото

Звезду турецких сериалов Бурака Озчивита буквально атаковали его поклонницы в Алматы. Видео с концерта и фанвстречи обсуждают в соцсетях. Многие казахстанцы осудили фанаток за наглость и уверены, что после этого актёр в Казахстан больше не прилетит, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как артисту не дают прохода: трогают, тянут за руки, чтобы сфотографироваться, мешая выступать и отвечать на вопросы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Денис Денски (@denski_blog)

"Были, видели, все было замечательно пока зоопарк в виде зрителей не начал рваться на сцену когда начали розыгрыш, поперли мамаши с детьми и татешки, сорвали оставшееся время концерта, лезли друг на друга, разрывая его бедного. Не провели до конца лотерею с розыгрышем фото и автографа, вынуждены были увести его, чтоб он уцелел, и прекратили концерт, не дав гостю попрощаться. Но знаете что? Оркестр и актёр были на высоте. (..) Оркестр чудесный, Бурак шикарный, публика позорная. На протяжении вечера, то опаздывали ходили, то выбегали, то ходили по залу.. Что о нас подумал Бурак, одному богу известно. Полететь в Стамбул и найти там Бурака Озчивита, сфотографироваться, гораздо больше шансов чем прорваться через нашу безкультурщину и наглость", — написала одна из зрительниц.

Алматинка подметила, что одинаковую прыть сфотографироваться со своим кумиром, проявляли и женщины, и мужчины.

"Он больше не приедет! — сокрушается другая фанатка. — Это же обычный человек: зачем его трогать, лапать, или я что-то не понимаю... Теперь руку не будете мыть неделями?"

"Ужас, почему так ведут себя люди... На концертах вообще молчу, прямо на сцену забираются: и стар и млад. Особенно раздражает, когда детей родители заставляют, пихают прямо на сцену". "Позор. Актёр больше не приедет .Люди,как дикари". "А потом орут, а почему к нам никто не приезжает. Потому что очень много дикарей, как будто из леса только вышли", — отмечают комментаторы.

Некоторые пользователи соцсетей даже начали подсказывать актёру, что нужно делать в таких ситуациях:

"Надо было ему подсказать: кидай футболку в толпу и сваливай", — предложили находчивае подписчики.

"А если-бы он ещё плов бесплатно раздавал?", — фантазируют другие.

Но некоторые комментаторы выступили в защиту фанатов.

"Просто сходите на концерт в другой стране, и наши ещё покажутся очень культурными", — считают некоторые казахстанцы.

"Почему позор? Почему одичали? Фанатки рады видеть своего кумира при жизни, он стоит перед ними на расстоянии руки, видят его не через экран телефона, а вот прям перед собой — красивого, статного, того самого Бурака! Он для этого и прилетел сюда! Они актёры, они привыкли к такой реакции и им это нравится! А представьте себе реакцию ровно наоборот: толпа стоит и смотрит на него без реакции и в 10 метрах от него. Ему бы это понравилось? Да он больше разочаровался бы от такой реакции, нежели от той которой, наделили его наши девушки! Это нормальная реакция на звезду, на кумира, на любимого актёра. А Если кому-то стыдно, то это уже в вашей голове что-то не так", — считают подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Burak Özçivit (@burakozcivit)

Между тем, турецкий актёр в своём Instagram продолжает публиковать фото с видами Алматы, куда он прилетел ради встрети с фанатами.

Бурак Озчивит получил известность после выхода на экраны телесериала "Великолепный век", где исполнил роль Малкочоглу Бали бея. В 2013 году актёр снялся в ремейке знаменитого сериала "Королёк - птичка певчая".

В 2015 году Бурак Озчивит приезжал в Алматы с фильмом "Любовь похожа на тебя", а в 2019-м - в столицу Казахстана, где принял участие в XV международном кинофестивале "Евразия". Его приезд вызвал большой интерес среди ценителей турецкого кино. На пресс-конференции в рамках фестиваля актёр рассказал, что хотел бы поработать с казахстанскими продюсерами и актерами над историческим фильмом.

Напомним, приезда звезды турецких сериалов ожидают и в Астане, где 14 октября пройдёт встреча с фанатами.