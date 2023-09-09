Звезда турецкого кино Бурак Озчивит встретится с фанатами в Астане

14 октября известный турецкий актёр Бурак Озчивит проведёт встречу с фанатами в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Встреча состоится в столичном ЦКЗ "Казахстан" 14 октября в 20:00.

В анонсе встречи сообщается, что поклонники смогут не только увидеть кумира вблизи, но и задать актёру свои вопросы и получить на них ответы.

"Зрители смогут насладиться любимыми саундтреками из сериалов, которые завоевали сердца миллионов поклонников по всему Миру в исполнении "TYNDA MUSIC", а также будут разыгрываться счастливые лотерейные билеты — 10 счастливчиков смогут сфотографироваться и получить автограф звезды прямо на сцене", — сообщается в афише.

Бурак Озчивит получил известность после выхода на экраны телесериала "Великолепный век", где исполнил роль Малкочоглу Бали бея. В 2013 году актёр снялся в ремейке знаменитого сериала "Королёк - птичка певчая".

В 2015 году Бурак Озчивит приезжал в Алматы с фильмом "Любовь похожа на тебя", а в 2019-м - в столицу Казахстана, где принял участие в XV международном кинофестивале "Евразия". Его приезд вызвал большой интерес среди ценителей турецкого кино. На пресс-конференции в рамках фестиваля актёр рассказал, что хотел бы поработать с казахстанскими продюсерами и актерами над историческим фильмом.

Звезду турецкого кино в этом году ждут и жители Алматы, где встреча с фанатами состоится 29 сентября.