Турецкий актёр Бурак Озчивит прибыл в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram актёр разместил серию фото из Алматы. Cудя по некоторым из них, гость побывал на Шымбулаке.

29 сентября в Алматы во Дворце Республики была запланирована фан-встреча актёра с поклонниками. Анонсировалось, что оркестр Ne Prosto Orchestra исполнит любимые многими саундтреки из сериала KaraSevda.