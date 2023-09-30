Турецкий актёр Бурак Озчивит прибыл в Алматы
Сегодня, 03:50
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Сегодня, 03:50Сегодня, 03:50
189Фото: Instagram / burakozcivit
Турецкий актёр Бурак Озчивит прибыл в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
На своей странице в Instagram актёр разместил серию фото из Алматы. Cудя по некоторым из них, гость побывал на Шымбулаке.
29 сентября в Алматы во Дворце Республики была запланирована фан-встреча актёра с поклонниками. Анонсировалось, что оркестр Ne Prosto Orchestra исполнит любимые многими саундтреки из сериала KaraSevda.
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