Алматинский "Кайрат" остался без главного тренера

Главный тренер футбольного клуба "Кайрат" Кирилл Кекер подал в отставку, передаёт BaigeNews.kz.

"44-летний специалист самостоятельно принял решение. Кирилл Сергеевич продолжит работать в системе ФК "Кайрат", - сообщили в пресс-службе клуба.

Кекер возглавлял основную команду с июня 2022 года. Под его руководством "жёлто-чёрные" сыграли 60 матчей, в которых одержали 29 побед, 15 матчей сыграли вничью и 16 раз уступили оппонентам. За этот период 13 воспитанников Академии ФК "Кайрат" дебютировали за основную команду.

К предстоящему матчу с "Атырау", который состоится 4 мая, команду будет готовить Рафаэль Уразбахтин, ранее возглавлявший "Кайрат-Жастар".