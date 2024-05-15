Град и минусовые температуры прогнозируют синоптики в Казахстане

О погоде на ближайшие трое суток в Казахстане сообщили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.

"Ожидается неустойчивый характер погоды на большей части страны. Южный циклон принесёт с собой обильные дожди с грозами, сильные дожди и выпадение града ожидаются 16-18 мая на юге, юго-востоке, 16 мая на востоке, 17-18 мая на юго-западе, 18 мая на северо-западе страны", - сказано в прогнозе.

Лишь в северных, северо-восточных регионах 16-17 мая ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха до 18-25 градусов. При этом в отдельных районах ночью сохранятся отрицательные температуры.

Однако тёплый юго-западный поток будет согревать воздух и температурный фон постепенно вернётся в рамки майского климата.