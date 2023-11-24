Алматинский Аэропорт готов перейти на использование авиатоплива JET A-1 к июню 2024 года

Аэропорт Алматы планирует полный переход на использование авиатоплива, выпускаемого по мировому стандарту ASTM D1655 к июню 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

Представители аэропортов и авиакомпаний доложили министру транспорта Марату Карабаеву о готовности инфраструктуры к использованию JET A-1.

По словам представителей аэропорта Алматы, предприятие продолжает модернизацию топливно-заправочного комплекса и к июню 2024 года планирует полный переход на использование авиатоплива, выпускаемого по мировому стандарту ASTM D1655.

Представитель PTC Holding, одного из крупнейших в стране операторов и собственников подвижного состава, сообщил, что пропускная способность отечественных железных дорог позволяет рассчитывать на ежемесячную транспортировку до 50 тысяч тонн авиатоплива JET A-1.

Министр поручил ускорить процесс перехода на JET A-1.

Напомним, Минтранспорта прорабатывает диверсификацию импорта авиатоплива марки JET A-1 из Китая и других соседних стран поскольку, Казахстану ежегодно приходилось закупать в России до 300 тысяч тонн авиатоплива, так как отечественные компании не покрывают потребности страны.