Александр Бублик сделал камбэк и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде
Сегодня, 19:28
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Сегодня, 19:28Сегодня, 19:28
49Фото: КТФ
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик продолжает победную серию на турнире ATP- 1000 - Mutua Madrid Open, передаёт BaigeNews.kz.
В третьем круге престижного турнира казахстанец обыграл американца Бена Шелтон (15 АТР).
Первый сет остался за Шелтоном - 6:3. Во второй партии на тай-брейке сильнее оказался Бублик - 7:6 (7:2). Третий сет также остался за казахстанцем - 6:4. Встреча продлилась два часа и девять минут.
Александр выполнил семь эйсов и реализовал один брейк-пойнт из пяти.
В четвёртом круге Бублик сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) - Себастьян Корда (США).