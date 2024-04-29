Александр Бублик сделал камбэк и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик продолжает победную серию на турнире ATP- 1000 - Mutua Madrid Open, передаёт BaigeNews.kz.

В третьем круге престижного турнира казахстанец обыграл американца Бена Шелтон (15 АТР).

Первый сет остался за Шелтоном - 6:3. Во второй партии на тай-брейке сильнее оказался Бублик - 7:6 (7:2). Третий сет также остался за казахстанцем - 6:4. Встреча продлилась два часа и девять минут.

Александр выполнил семь эйсов и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В четвёртом круге Бублик сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) - Себастьян Корда (США).