Александр Бублик одержал победу над россиянином на турнире в Санкт-Петербурге
Сегодня, 08:17
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Сегодня, 08:17Сегодня, 08:17
117Фото: on.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первая ракетка Казахстана встретился с россиянином Александром Шевченко и победил его в двух сетах — 7:5, 6:4. Матч продолжался один час 33 минуты. Таким образом, Бублик принес очко команде "Сфинксов", но победа осталась за "Львами" — 6:5.
Напомним, первый матч на выставочном турнире в Санкт-Петербурге Александр Бублик также выиграл.
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