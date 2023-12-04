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Александр Бублик одержал победу над россиянином на турнире в Санкт-Петербурге

Сегодня, 08:17
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on.kz Сегодня, 08:17
Сегодня, 08:17
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Фото: on.kz

Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первая ракетка Казахстана встретился с россиянином Александром Шевченко и победил его в двух сетах — 7:5, 6:4. Матч продолжался один час 33 минуты. Таким образом, Бублик принес очко команде "Сфинксов", но победа осталась за "Львами" — 6:5.

Напомним, первый матч на выставочном турнире в Санкт-Петербурге Александр Бублик также выиграл.

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