Александр Бублик одержал победу над россиянином на турнире в Санкт-Петербурге

Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первая ракетка Казахстана встретился с россиянином Александром Шевченко и победил его в двух сетах — 7:5, 6:4. Матч продолжался один час 33 минуты. Таким образом, Бублик принес очко команде "Сфинксов", но победа осталась за "Львами" — 6:5.

Напомним, первый матч на выставочном турнире в Санкт-Петербурге Александр Бублик также выиграл.