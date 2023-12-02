Тяжёлой победой стартовал Александр Бублик на турнире в Санкт-Петербурге

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (32-й номер рейтинга АТР) провел свой первый матч на выставочном турнире в Санкт-Петербурге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бублик сыграл против испанского спортсмена Роберто Баутисты-Агута (57-я ракетка мира). Во встрече, которая продлилась один час и 31 минуту, казахстанец одержал победу со счетом 6:4, 3:6, 10:6.

Во время встречи Александр исполнил 15 подач навылет и совершил 13 двойных ошибок. Также Александр выиграл 36 очков.

Отметим, что первая ракетка Казахстана выступает за команду "Львы", а испанский теннисист за коллектив "Сфинксов".