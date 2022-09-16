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BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:38
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Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Актауский суд разрешил уволить бастующих работников скорой помощи

Под угрозой увольнения оказались десятки бастующих работников станций скорой помощи в Мангистауской области. Шесть дней часть сотрудников не выходит на работу. Актауский суд признал митинг фельдшеров и водителей незаконным и разрешил уволить бастующих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Митингующие требуют повышения зарплаты, социальный пакет и увеличения штатной численности фельдшеров и бригад скорой помощи. Уговоры и угрозы не вернули сотрудников на работу. На смену не выходят три станции – в Мунайлинском районе, Жанаозене и самом областном центре.

В итоге руководство обратилось в суд. Изучив дело, там пришли к выводу, что забастовка незаконна, поскольку до начала митинга недовольные должны были прислать директору официальное письмо. Указать там перечень разногласий, требования, место и время митинга. А также обозначить предполагаемое количество участников. И обязательно обеспечить явку на работу бригад скорой помощи, хотя бы в минимальном количестве.

"В настоящее время решение суда о признании забастовки незаконной подлежит немедленному исполнению, а забастовка подлежит приостановлению. В случае неисполнения работниками либо продолжения забастовки, для работодателя это является основанием для применения им меры дисциплинарного характера вплоть до расторжения договора", - сообщил судья Актауского городского суда №2 Рахымжан Бейсенов. 

Напомним, ранее работники скорой помощи в Актау не вышли на работу. Глава здравоохранения Мангистау призвал их к благоразумию. Позже сообщалось, что также частично приостановили работу сотрудники станции Скорой помощи Мунайлинского района.

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#забастовка #суд #Скорая помощь
Сегодня, 08:38
117
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