Работники скорой помощи не вышли на работу в Актау

Фото: Lada.kz

Водители и фельдшеры станции скорой медицинской помощи в Актау не вышли на смену, потребовав повышения заработной платы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Как объяснили работники скорой медицинской помощи области, они неоднократно обращались к своему руководству по поводу повышения зарплаты.

В Актау, по словам собравшихся, работают две машины скорой помощи, которые обслуживают вызовы только первой категории срочности.

Руководство, по словам медиков, вышло к ним на встречу и пообещало решить вопрос завтра.