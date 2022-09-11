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Lada.kz Сегодня, 14:59
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Фото: Lada.kz

Работники скорой помощи не вышли на работу в Актау

Водители и фельдшеры станции скорой медицинской помощи в Актау не вышли на смену, потребовав повышения заработной платы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  lada.kz.

Как объяснили работники скорой медицинской помощи области, они неоднократно обращались к своему руководству по поводу повышения зарплаты.

В Актау, по словам собравшихся, работают две машины скорой помощи, которые обслуживают вызовы только первой категории срочности.

Руководство, по словам медиков, вышло к ним на встречу и пообещало решить вопрос завтра. 

 

Видео: Lada.kz
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#медики #Скорая помощь #забастовка
Сегодня, 14:59
183
Журналист

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