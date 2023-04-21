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astana.gov.kz Сегодня, 11:15
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Сегодня, 11:15
338
Фото: astana.gov.kz

Акорда опубликовала эксклюзивное видео работы Службы госохраны

21 апреля - День Службы государственной охраны, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, в 2014 году Служба охраны президента (СОП РК) и Республиканская Гвардия страны слились воедино и стали называться Службой государственной охраны РК (СГО РК).

"Поздравляем сотрудников СГО с профессиональным праздником, и желаем успехов в их нелёгкой, но ответственной и благородной службе", - говорится в сообщении. 

В честь праздника Акорда поделилась эксклюзивным видео работы Службы госохраны.

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Сегодня, 11:15
338
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