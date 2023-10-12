Аким Алматы доложил Токаеву о развитии мегаполиса

Президент проинформирован, что обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический индикатор с начала года вырос на 13,5 процента. По темпам развития обрабатывающей промышленности (+21 процент) Алматы стабильно занимает первое место в стране. В экономику мегаполиса привлечено более триллиона тенге инвестиций, при этом рост частных инвестиций составил 7,3 процента.

Количество активно действующих субъектов МСБ выросло на 25,8 процента - до 341 тысячи единиц. Поступления в республиканский бюджет увеличились на 38,4 процента - до 3,91 триллиона тенге, план поступлений в местный бюджет перевыполнен на 28,7 процента (243 миллиарда тенге).

С начала года создано 58,7 тысячи рабочих мест, из них 77 процентов - постоянных. По итогам 2023 года ожидается ускорение роста экономики до 6,5 процента.

Касым-Жомарту Токаеву доложено о ходе реализации поручений, данных 18 августа на совещании по вопросам развития Алматы. Для обеспечения сейсмической безопасности полностью завершена установка 28 сейсмостанций раннего оповещения, определены 545 безопасных мест сбора при ЧС. В целях повышения качества медицинских услуг разработан Единый стандарт первичной медико-санитарной помощи. С начала года смертность населения снизилась на 11 процентов, материнская – на 32,4 процента, младенческая – на 35,5 процента. В сфере образования построены 10 школ и четыре дополнительных корпуса на 4,9 тысячи ученических мест.

Особое внимание по поручению главы государства уделяется озеленению города и развитию общественных пространств. Площадь зелёных насаждений в городе к концу года увеличится до 12,3 квадратных метра на человека. Аким Алматы доложил об увеличении охвата автоматическим поливом зелёных насаждений с начала года в 3,4 раза. Так, за девять месяцев 2023 года работы проведены на 405 гектарах, до конца года показатель будет доведен до 587 гектаров.

Президент также ознакомлен с промежуточными результатами децентрализации в Алматы. В рамках поддержанной главой государства инициативы районным акиматам переданы 15 функций с соответствующим увеличением бюджета в 3,1 раза до 184,3 миллиарда тенге. На сегодня текущим ремонтом охвачено 196 тысяч квадратных метров дорог, построено свыше 100 километров сетей водоснабжения и водоотведения.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание дальнейшей реализации проектов по обеспечению жителей качественным водоснабжением и водоотведением, усилению мер по привлечению инвестиций, а также улучшению транспортной связанности с Алматинской агломерацией.