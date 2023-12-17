Аким Актау ответил на видеообращение оставшихся без тепла жителей
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Аким Актау Улугбек Тналиев проверил внутриквартирные системы теплоснабжения и тепловые узлы в подвалах жилых домов в 12 микрорайоне,
передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу горакимата.
"Сегодня жители 12 микрорайона №42, 47, 32, 34 записали видео обращение. Мы проводим регулировку (наладочные мероприятия) на тепловых сетях города. Сейчас в 12 мкр. посетили дома №42, 47, 32. Мы увидели, что в квартирах есть тепло, а в некоторых недостаточности тепла. Здесь есть проблема с циркуляцией тепла в системе. Сейчас ведутся работы по регулированию тепло подачи. Кроме того, мы заметили, что во многих домах наши жильцы изменили внутриквартирную систему отопления. Например, некоторые жильцы вынесли батарею на балкон, и отсутствуют перемычки. Кроме того, стоит отметить, что в случае порыва батареи внутри квартиры ответственность за него несет сам собственник. Жители должны поддерживать связь с обслуживающей организацей которая ответственна за содержание дома (КСК, МИБ), а также в случае необходимости проводить совместную работу. Только тогда проблема будет полностью решена. Хочу донести, что вопрос тепла решается только при совместной работе. Я призываю всех жителей к спокойствию. Сейчас на многих объектах выявляются перегревы, рассматриваем данный вопрос и регулируем тепловое давление. В последнее дни проблема с отоплением возникла из-за аварии на магистральном трубопроводе. После устранения аварии необходимо провести регулировочные работы на сетях. Поэтому просим отнестись с пониманием", — сказал аким города.
Представители Актауской городской жилищной инспекции отметили, что в некоторых из указанных домов поступает тепло.
"В ходе проверки некоторых квартир жилых домов №42, 47, 32 мкр.12 установлено, что в квартиры поступает тепло. Параметры тепла батарей внутри квартиры показывают 42, 44 градуса. Посмотрели тепловые сетей домов. Обслуживающей организации дома, дано соответствующее поручение по регулированию подачи тепла на тепловых узлах", — сказал специалист Актауской городской жилищной инспекции Аслан Сабитов.
Напомним, ранее жители нескольких домов 12-го микрорайона Актау записали видеообращение. Люди жалуются, что с момента порыва на магистральном трубопроводе, который случился неделю назад, у них нет ни отопления, ни горячей воды.
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