Аким, мы требуем тепла: жители Актау записали видеообращение

Жители нескольких домов 12-го микрорайона Актау заявляют, что с момента порыва на магистральном трубопроводе, который случился неделю назад, у них нет ни отопления, ни горячей воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Люди заявили, что отчаялись обращаться в инстанции и решили записать видеообращение к акиму Актау Улугбеку Тналиеву, главе Мангистауской области Нурлану Ногаеву и Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. На улицу вышли около 20 жильцов пяти домов.

"Неделю назад после замены труб на месте порыва на магистральном трубопроводе наш акимат бодро отчитался, что все неисправности устранены, и на город дали тепло. Каждую ночь нам приходится пользоваться обогревателями, но так как участились случаи пожаров, мы сейчас находимся на перепутье. Включать их на полную мощность мы не можем, так как боимся возгорания. Получается, как такового тепла в квартирах у нас нет. Мы требуем, чтобы аким города Улугбек Тналиев, областной аким Нурлан Ногаев и ответственные за подачу тепла решили наше чрезвычайное положение", — говорят собравшиеся.

Люди просят создать комиссию. Провести ревизию на магистральных трубах, которые идут на верхние микрорайоны.

"В "МАЭКе" официально заявили, что температура теплосети на город отпускается по прямой 96 °C, а ГКП "КЖСА" же, в свою очередь, отключили обратку, чтобы исключить порывы на основных магистралях. Значит жизни людей поставили на кон, только для того, чтобы не было аварий на старых изношенных трубопроводах, которые не ремонтировали. Хотя со стороны властей были многочисленные отчеты, что к зиме готовы. На практике оказалось, что и пальцем даже не притрагивались. Ситуация на грани фола. Впереди еще январь и февраль. Как мы будем выживать, неизвестно", — сетуют жильцы.

Жители дома №42 говорят, что ходили в обслуживающую компанию "Маңғыстау Бірлік" 13 декабря. Три дня подряд он обещал решить этот вопрос, но вчера и сегодня он не отвечает на телефонные звонки.

"Вчера жалоб от жильцов не поступало. Что произошло сегодня — мы не в курсе. Только теперь во вторник, 19 декабря, мы будем разбираться. Отопление есть, только оно слабое", — сообщили журналистам в обслуживающей организации.

В ГКП "КЖСА" заявили, что они не могут отключить обратку.

В городском отделе жилищной инспекции сообщили, что представители обслуживающих компаний провели сегодня беседу с жильцами домов №31, №32, №34, №42 и №47. Чиновники сказали им проверить тепловой узел домов, стояки и квартиры жильцов точечно.

"После начала отопительного сезона по поручению акима города создана специальная рабочая группа. Она проводит работы по обследованию и регулировке тепловых узлов в жилых домах. До этого специальная рабочая группа, проверяющая отопление, обнаружила, что в трубопроводах в некоторых жилых домах происходит избыточное количество тепла(перегрев). Выдали замечание домам, которые поставили насос. В Актау содержанием общего имущества жилых домов занимаются 60 учреждений. Рабочая группа проводит проверку работу тепловых сетей в многоквартирных домах до окончания отопительного сезона", — ответили в отделе жилищной инспекции.

Напомним, неделю назад несколько микрорайонов Актау остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой. Президент потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населённых пунктах.