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"Ак жол" начал вывешивать банеры в разных регионах Казахстана Сегодня, 19:54
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Сегодня, 19:54
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"Ак жол" начал вывешивать банеры в разных регионах Казахстана

Предвыборные штабы партии "Ак жол" начали предвыборную агитацию в разных областях республики, передаёт BaigeNews.kz.

Лидер демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев на своём Telegram-канале опубликовал фото первых предвыборных баннеров, которые начали развешивать в разных городах страны, а также познакомил избирателей с предвыборной программой партии.

Напомним, сегодня в 18:00 в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов. Заработали предвыборные штабы партий.

Агитация продлится до полуночи 18 марта, после чего начнётся день тишины.  Выборы в Мажилис и маслихаты  пройдут  19 марта.

Сразу же после старта агитации политические представители шести политических партий, участвующих в предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты, подписали меморандум за честные выборы.

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#выборы 2023 #партии #Ак жол
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:54
8
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