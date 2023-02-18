"Ак жол" начал вывешивать банеры в разных регионах Казахстана

Предвыборные штабы партии "Ак жол" начали предвыборную агитацию в разных областях республики, передаёт BaigeNews.kz.

Лидер демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев на своём Telegram-канале опубликовал фото первых предвыборных баннеров, которые начали развешивать в разных городах страны, а также познакомил избирателей с предвыборной программой партии.

Напомним, сегодня в 18:00 в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов. Заработали предвыборные штабы партий.

Агитация продлится до полуночи 18 марта, после чего начнётся день тишины. Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут 19 марта.

Сразу же после старта агитации политические представители шести политических партий, участвующих в предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты, подписали меморандум за честные выборы.