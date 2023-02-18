Шесть политических партий Казахстана договорились о честной борьбе

Фото: штаб партии "AMANAT"

Представители шести политических партий, участвующих в предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты, подписали меморандум за честные выборы. Документ закрепляет намерения всех подписавших его партий действовать исключительно в рамках действующего законодательства, а также вести открытую борьбу в агитационный период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии "AMANAT".

Как отметил председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов, меморандум — большой шаг к формированию в стране новой политической культуры, базирующейся на честной конкуренции.

"Эти выборы пройдут в условиях большой конкуренции. Как политические партии, мы несем особую ответственность перед избирателями. Имея разные взгляды, все мы заинтересованы в развитии страны по демократическому пути. Руководствуясь этим, партия "AMANAT", предложила всем участникам электорального процесса вести открытую борьбу, следуя букве закона", — заявил Ерлан Кошанов.

Так, политические организации договорились не распространять информацию порочащую честь, достоинство и деловую репутацию друг друга и их кандидатов, содействовать друг другу в целях недопущения любых злоупотреблений на избирательных участках, в агитации придерживаться законодательства и международных стандартов.

Меморандум подписали от партии "AMANAT" Ерлан Кошанов, Народной партии Казахстана – Ермухамет Ертысбаев, "Демократической партии Казахстана "Ак жол" — Азат Перуашев, Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" — Али Бектаев, Казахстанской партии зелёных "Байтак" — Азаматхан Амиртай, "Respublica" — Айдарбек Ходжаназаров.