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  • Шесть политических партий Казахстана договорились о честной борьбе
штаб партии "AMANAT" Сегодня, 19:07
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Сегодня, 19:07
201
Фото: штаб партии "AMANAT"

Шесть политических партий Казахстана договорились о честной борьбе

Представители шести политических партий, участвующих в предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты, подписали меморандум за честные выборы. Документ закрепляет намерения всех подписавших его партий действовать исключительно в рамках действующего законодательства, а также вести открытую борьбу в агитационный период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии "AMANAT".

Как отметил председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов, меморандум — большой шаг к формированию в стране новой политической культуры, базирующейся на честной конкуренции.

"Эти выборы пройдут в условиях большой конкуренции. Как политические партии, мы несем особую ответственность перед избирателями. Имея разные взгляды, все мы заинтересованы в развитии страны по демократическому пути. Руководствуясь этим, партия "AMANAT", предложила всем участникам электорального процесса вести открытую борьбу, следуя букве закона", — заявил Ерлан Кошанов.

Так, политические организации договорились не распространять информацию порочащую честь, достоинство и деловую репутацию друг друга и их кандидатов, содействовать друг другу в целях недопущения любых злоупотреблений на избирательных участках, в агитации придерживаться законодательства и международных стандартов.

Меморандум подписали от партии "AMANAT" Ерлан Кошанов, Народной партии Казахстана – Ермухамет Ертысбаев, "Демократической партии Казахстана "Ак жол" — Азат Перуашев, Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" — Али  Бектаев, Казахстанской партии зелёных "Байтак" — Азаматхан  Амиртай, "Respublica" — Айдарбек Ходжаназаров.

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#выборы #AMANAT #выборы 2023
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:07
201
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