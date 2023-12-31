Air Astana сообщила о возобновлении авиарейсов

В Авиакомпании Air Astana сообщили, что сегодня, 31 декабря, расписание рейсов постепенно восстанавливается благодаря улучшению погоды в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Начиная с 07:00 из Астаны вылетело около 10 внутренних и международных рейсов и столько же рейсов прилетело. Для того чтобы вывезти пассажиров отменённых рейсов авиакомпания ввела два дополнительных рейса между Алматы и Астаной.

Напомним, что 30 декабря было задержано 40 рейсов и отменено 20 рейсов авиакомпании.

"200 пассажиров рейсов, задержанных в Дубае, и 80 пассажиров, вылетавших из Стамбула в Астану, разместили в гостинице и предоставили питание. Всем пассажирам, задержанных и отмененных рейсов, авиакомпания предлагает бесплатное перебронирование и возврат авиабилетов по месту приобретения. Авиакомпания благодарит пассажиров за понимание и терпение в возникшей форс-мажорной ситуации и желает благополучно добраться до места назначения и встретить Новый год в кругу родных и близких", — говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее сообщалось, что утром 30 декабря международный аэропорт Астаны из-за непогоды перестал принимать самолёты. 31 декабря пресс-секретарь Министерства транспорта РК Жанжигит Омархан заявил, что всем не вылетевшим из-за непогоды из Астаны пассажирам возвращают 100% стоимости авиабилетов.

Однако пасажиры столкнулись с огромным штрафами от лоукостера FlyArystan за возврат билетов. Позже в авиакомпании заверили казахстанцев, что это сбой системы, который устраняется, и люди в конце-концов смогут вернуть полную стоимость авиабилета.