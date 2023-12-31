Сбоем системы объяснил FlyArystan возврат авиабилетов со штрафом

В пресс-службе казахстанского лоукостера FlyArystan объяснили, почему несмотря на заявление Министерства транспорта РК пассажирам, так и не вылетевшим из международного аэропорта Астаны из-за непогоды, авиабилеты возвращают с большим штрафом, передаёт BaigeNews.kz.

30 декабря было отменено 26 рейсов авиакомпании. Между тем, соцсетях появилась информация о том, за билет стоимостью около 50 тысяч тенге пассажиру предлагают вернуть всего 1,5-2 тысячи тенге.

Фото: Kozachkov offside

"Всем пассажирам отмененных рейсов, авиакомпания предлагает бесплатное перебронирование и полный возврат денежных средств. А также информируем, что произошел сбой в системе, в связи с чем по некоторым запросам возвраты денежных средств считались со штрафом. Авиакомпания незамедлительно занимается решением данного вопроса с поставшиком услуг. Тем временем FlyArystan в мануальном формате совместно с партнёрами-агентствами выполняет 100% возвраты денежных средств своим пассажирам. Авиакомпания гарантирует полный возврат денежных средств всем пассажирам отменных рейсов и выражает искреннюю благодарность пассажирам за понимание и терпение в возникшей ситуации", — говорится в официальном заявлении авиакомпании.

FlyArystan просит пассажиров следить за уведомлениями, которые отправляются на указанные при бронировании номера, а также самостоятельно отслеживать статус рейса в мобильном приложении FlyArystan и на сайте flyarystan.com.

Отмечается, что Пассажирам также доступна круглосуточная поддержка через лайв чат в приложении и на сайте FlyArystan, через мессенджер WhatsApp 8 702 702 02 27, и в период 8:00-20:00 контакт центр 8 727 331-10-10.

По информации FlyArystan, расписание рейсов 31 декабря постепенно восстанавливается благодаря улучшению погоды в Астане.

Напомним, утром 30 декабря международный аэропорт Астаны из-за непогоды перестал принимать самолёты. В КГА сообщили о десятках задержанных рейсах.

Пресс-секретарь Министерства транспорта РК Жанжигит Омархан заявил, что всем не вылетевшим из-за непогоды из Астаны пассажирам возвращают 100% стоимости авиабилетов.