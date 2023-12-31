Так и не вылетевшим из Астаны пассажирам возвращают 100% стоимости авиабилетов — Минтранспорта

В соцсетях распространяется некорректная информация о сборах и штрафах при возврате авиабилетов из-за отмены и задержек рейсов из Астаны.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства транспорта РК Жанжигит Омархан, передаёт BaigeNews.kz.

"Вопрос сразу же и полностью решён в пользу клиентов авиакомпаний. Министерство транспорта Казахстана дало авиакомпаниям поручение вернуть пассажирам, которые по независящим от них причинам не смогли вылететь из Астаны, 100% стоимости билетов. Для возврата полной стоимости билета клиентам необходимо сделать прямое обращение к авиакомпаниям. Сделать это можно двумя способами: по телефону или при посещении офисов авиаперевозчиков, расположенных в здании аэропорта Астаны", — отметил Жанжигит Омархан.

Пресс-секретарь подчеркнул, что возврат сейчас не следует оформлять через сайты и мобильные приложения авиакомпаний, так как они продолжают отображать штрафы и сборы.

Также представитель министерства рассказал о том, что со вчерашнего вечера министр транспорта находится в аэропорту Астаны. Марат Карабаев поговорил с ожидающими своего вылета пассажирами и распорядился создать оперативный штаб для разрешения ситуации на авиатранспорте.

"Вчера было проведено совещание с авиакомпаниями, где принят ряд решений касательно отправки пассажиров и оптимизации нарушенного графика вылетов и прилетов. В результате ситуация разрешилась, аэропорт уже с ночи принимает прибывающие самолеты и обеспечивает вылеты в нормальном режиме", — написал пресс-секретарь в Facebook.

Напомним, утром 30 декабря международный аэропорт Астаны из-за непогоды перестал принимать самолёты. В КГА сообщили о десятках задержанных рейсах.

К вечеру 30 декабря число застрявших под новый год в аэропорту Астаны пассажиров достигло 2500.