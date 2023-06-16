Ахметов на прощание поклонился жителям ВКО

Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Лишившийся должности экс-аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов написал обращение к землякам, передаёт BaigeNews.kz.

"В течение нескольких лет мы вместе работали, преследуя общую цель – планомерное и динамичное социально-экономическое развитие Восточно-Казахстанской области, повышение качества жизни её жителей. Для меня было честью работать с вами. В своей работе мы придерживались главных принципов – слышать и слушать людей, принимать решения взвешенно и с точки зрения того, как они повлияют на жизнь соотечественников, эффективно реализовывать государственную политику, основные направления которой определены нашим президентом - Касым-Жомартом Токаевым", - напиcал Ахметов в Instagram.

Он считает, что за это время многого удалось достичь.

"Я горжусь тем, что имел возможность поработать с вами, благодарю за тот неоценимый труд и старания, которые вы проявляете ежедневно. Уверен, что ваш профессионализм и преданность делу будут способствовать продолжению успешной работы. Искренне желаю вам и дальше не сбавлять темп, смело воплощать идеи и проекты на благо жителей не только региона, но республики в целом!" - заявил экс-аким.

К посланию Ахметов приложил видео, в котором желает землякам счастья и низко кланяется им.