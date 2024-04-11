АФМ начало расследование в отношении строителей прорванных плотин

Официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов сообщил, что Агентством ведутся досудебные расследования в трёх регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Алибека Абдилова, данными мерами должна была быть обеспечена безопасность граждан в паводковый период.

Так, в Алматы директор подрядной организации, которая имела договор с ГУ "Казселезащита" МЧС РК, подозревается в хищении бюджетных средств. ТОО занималось строительством селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай.

"Ответственные лица ТОО подозреваются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Предварительная сумма ущерба составляет более 775 миллионов тенге", - сказал Абдилов на брифинге в Республиканском информационном штабе.

Ещё одно досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к обязанностям, повлекшее тяжкие последствия, ведётся в отношении руководителя ТОО, которое получило в доверительное управление Магаджанскую плотину в Актюбинской области.

"Как установлено, в 2014 году данная плотина передана в доверительное управление в частную компанию с целью ведения рыбного хозяйства. Однако ТОО ненадлежаще выполнило свои обязанности по содержанию и обслуживанию плотины. Так, 5 апреля текущего года произошёл прорыв Магаджанской плотины. В результате паводков эвакуированы 215 человек, в том числе 96 детей из сёл Бескоспа, Кызылту и Табантал Алгинского района, а также жители садоводческих коллективов, расположенных вблизи реки Илек и Каргалы в Актобе", - сказал спикер.

Кроме того, в области Улытау начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО, которое заключило договор с госучреждением на общую сумму 485,5 млн тенге для проведения санации реки Жезды протяженностью два километра для защиты близлежащих территорий от размыва во время весеннего паводка.

"Однако контрольным обмером реализации проекта выяснилось, что подрядчиком фактически не выполняются строительно-монтажные работы по проекту на общую сумму 282,5 миллиона тенге. В тот же момент в отсутствии вышеуказанных работ в адрес ТОО уже перечислено 400 миллионов тенге согласно актам выполненных работ. В последствие указанных действий затоплены 26 домов, эвакуированы 174 человека", - сказал спикер.

Досудебные расследования продолжаются. В их ходе будет дана правовая оценка действиям всех причастных должностных лиц. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее уголовное дело возбудили по факту прорыва плотины в Алматинской области.

Депутат Мажилиса Парламента РК Бакытжан Базарбек требовал проверить важные водосберегающие объекты в стране, особенно те, что находятся в частной собственности.