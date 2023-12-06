Инвентаризацию водохранилищ предлагают провести в Казахстане
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Депутат Мажилиса Парламента РК Бакытжан Базарбек считает, что необходимо провести проверку важных водосберегающих объектов в стране, особенно тех, что находятся в частной собственности, передаёт BaigeNews.kz.
По официальным данным, в стране насчитывается 1478 гидротехнических сооружений.
Из них 333 находятся в республиканской собственности, 895 – в коммунальной, а самое интересное, 228 находятся в частной собственности, 22 – бесхозные.
"Водохранилища – главный стратегический объект. Поэтому нас очень беспокоит тот факт, что многие из этих важных водосберегающих объектов в стране стали частными. Неизвестно, что делают с ними хозяева водоемов и озер. Насколько они изношены, какие меры предпринимаются по их укреплению, неизвестно. После того, как водохранилище становится частным объектом, на его территорию никто не вторгается. Оно выходит из-под государственного контроля", - сказал депутат Базарбек.
Мажилисмен добавил, что в базе Государственного земельного кадастра есть даже естественные озера, выданные в качестве земельных участков. Хозяева огораживают озера, чем вызывают недовольство населения. Такие ситуации есть, как минимум, в 5-6 областях.
"Поэтому проведение полной инвентаризации таких объектов в нашей стране, диагностика их состояния и, при необходимости, немедленное возвращение в собственность государства – дело, не терпящее отлагательств.
К примеру, есть плотины, построенные более 30-40 лет назад, это аварийные риски. Какое у них состояние, сколько из них изношено, сколько нуждается в ремонте, не ясно. Это свидетельствует о слабости контроля и мониторинга со стороны ответственных государственных органов", - подчеркнул он.
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