Уголовное дело возбудили по факту прорыва плотины в Алматинской области

Прокуроры Алматинской области зарегистрировали в ЕРДР уголовное дело по факту прорыва плотины Ворошиловского водохранилища, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 30 марта.

"В результате были наполнены чаши двух озёр, нижестоящих по руслу реки Жармуханбет, и как следствие под угрозой подтопления оказалось два населённых пункта, где проживает свыше 12 тысяч человек, часть из которых была экстренно эвакуирована", - сообщили в прокуратуре региона.

Развёрнутым штабом и задействованными силами уполномоченных органов и волонтёров удалось не допустить трагических последствий.

В прокуратуре уточнили, что 10 мая 2017 года Управлением финансов Алматинской области водохранилище передано по договору доверительного управления ИП "Петрова Л.", при этом конечным балансодержателем является ГКП на ВХ "Илиирригация".

"По результатам анализа прокуратурой зарегистрировано уголовное дело по статье 371 УК РК - "Халатность", расследование которого поручено департаменту Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области", - уточнили в надзорном органе.

Ранее сообщалось о том, что из-за прорыва плотины жители расположенных поблизости сёл могли руками ловить рыбу в образовавшихся водоёмах.