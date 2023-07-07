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80 человек эвакуировали из задымленной многоэтажки в Усть-Каменогорске
В Усть-Каменогорске в подвале пятиэтажки загорелся мусор и старые вещи, едкий дым окутал весь дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в доме по улице Ломоносова поступило 6 июля в 23:08.
"Едким дымом был окутан весь дом. Прибывшие пожарные незамедлительно начали проводить эвакуацию жителей. По лестничным маршам эвакуировано 80 человек, из них 15 детей. Женщину 1938 года рождения вынесли на руках. Отделение спасателей при помощи дискореза открыли дверь в подвальное помещение, огнеборцы ликвидировали тление на площади три квадратных метра и провели дымоудаление", — рассказали в ДЧС.
По словам пожарных, причиной такого сильного задымления послужил открытый малокалорийный источник зажигания в виде непотушенной сигареты или спички. Жертв и пострадавших нет.
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