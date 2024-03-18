660 тысяч казахстанцев отдали деньги на псевдопомощь

138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тысяч казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

Данные были озвучены в ходе очередного заседания Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, прошедшего на площадке АФМ под председательством Дмитрия Малахова.

"Отмечается, что сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) имеют признаки мошенничества. Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование", - говорится в сообщении.

Глава АФМ Малахов отметил, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для "лечения" и "помощь малоимущим".