60-летняя жительница Арыси зарабатывает на жизнь укрощением трактора

Фото: otyrar.kz

60-летняя жительница Арыси с легкостью укрощает многотонную машину. Женщина признается, с детства увлекалась сельхозтехникой, поэтому в 21 год она села за руль трактора К-700. Тогда, по словам Алтын, мера была вынужденной — в селе не было свободных вакансий, а зарабатывать на жизнь было необходимо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"Тогда, все кто водили трактор, были маленького телосложения и роста. Я думала, они же такие маленькие, как они управляют такой большой техникой. Оказывается, очень даже легко. Я это поняла, когда сама научилась ездить. У трактора скорость разная, все зависит от груза. Ездит многотонная машина своим режимом, я все быстро запомнила", - вспоминает жительница Арыси Алтын Куттыбайкызы.

В советское время, Алтын Куттыбайкызы не покладая рук, работала на совхозе. Будучи трактористкой, она вышла замуж. Трудолюбивая женщина рассказывает, семья супруга не были против ее "необычной" профессии. Односельчане и родственники даже в шутки называли ее "келинка-трактористка".

"По сей день во мне живет желание водить трактор. По этой причине я все еще беру заказы. Дети говорят, мол вы уже в возрасте, зачем работаете, лучше дома сидите. Я им говорю, что ничего такого в этом нет. С одной стороны, я занимаюсь любимым делом, с другой стороны, я зарабатываю деньги. Что в этом плохого?! Этот трактор нам деньги приносит можно сказать. Мы и траву косим и собираем ее. Мы также возим на нем воду", - рассказывает женщина.

А еще Алтын Куттыбайкызы многодетная мать: она воспитывает 10 детей и уже нянчится с внуками. Помимо этого, она раньше работала на почте и поваром. Сейчас Алтын является депутатом районного маслихата, поднимает многие проблемы села и способствует их решению. Но, все равно она не отходит от руля трактора и имеет много интересных воспоминаний за свой 40-летний стаж.

"У меня была коллега по имени Акмарал, которая также водит трактор. В 1984 году ее украл парень из соседнего аула. Услышав эту новость, я сразу села за руль своего трактора и поехала за ней. Дорога грязная, а у меня еще груз есть. Когда я доехала, подруга говорит, что согласна остаться в доме своего жениха. А я что, вернулась обратно к себе в аул. Ее новая семья не поддержала ее профессию, и она перестала работать", - говорит Алтын Куттыбайкызы.

Бабушка-трактористка рассказывает, что работа тяжелая – управление многотонной машины требует физических сил, а еще внимательности, практически ювелирных навыков: когда обрабатываешь ряды, важна точность. Чуть отклонился в сторону и уничтожил грядки. Заниматься нелегкой профессией, жительница Арыси планирует до глубокой старости.