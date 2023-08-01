56 стихийных свалок ликвидировали в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

С начала года в Астане ликвидировали 56 стихийных свалок, ведётся работа по привлечению к ответственности тех, кто сливает мусор в неположенных местах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

"С несанкционированных свалок вывезено более 47 тысяч тонн мусора. Совместно с местной полицией ведутся регулярные рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей. С начала года к адмответственности привлекли более 1 700 правонарушителей, среди которых 134 - строительные компании и 89 обслуживающих организаций", - сообщили в акимате.

Для складирования вывозящего мусора определена территория рядом с Экополигоном. Там ведутся работы по приёму смешанных отходов на временную площадку. В это место районные акиматы уже свезли более 3 600 тонн мусора.