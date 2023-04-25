52 тысячи ложных фактов оказания медуслуг выявили в стране

52 тысячи ложных фактов оказания медицинских услуг выявили в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов.

"Некоторые медицинские организации писали (в прописке) несколько видов деятельности, даже если они оказывали одну услугу. Кроме того, при рассмотрении жалоб граждан были зафиксированы случаи, когда в указанных местах было прописано, что ребенок получал медицинские услуги, но на самом деле он не получал никаких услуг. В настоящее время выявлено 52 тысячи ложных фактов оказания медицинских услуг", - сказал Кульгинов.

Он заверил, что в правительстве вед(тся соответствующая работа по ОСМС. Кульгинов подчеркнул, что самым большим недостатком является отсутствие прозрачности, так как в отрасли не проводилась работа по цифровизации.