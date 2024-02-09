48 участков автодорог закрыли из-за ухудшения погоды в Казахстане

В Казахстане в связи с ухудшением погодных условий закрыли участки республиканских трасс в 10 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 10:30 ч. 9 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 48 участках автодорог республиканского значения в 10 областях", - говорится в сообщении.

Область Абай – 1 участок

Акмолинская область – 14 участков

Актюбинская область – 5 участков

Восточно-Казахстанская область – 2 участка

Карагандинская область – 5 участков

Костанайская область – 7 участков

Кызылординская область – 1 участок

Павлодарская область – 4 участка

Северо-Казахстанская область – 8 участков

Область Улытау – 1 участок

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 519 единиц техники и 864 человек.