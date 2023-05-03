48 детей воспитывает семейная пара из Костанайской области

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Семейная пара из Костанайской области вот уже 25 лет усыновляет детей. Сейчас у них трое биологических и сорок пять приёмных сыновей и дочек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Рустама Шукуров и Гуля Мансурова в конце девяностых потеряли своего первенца. А врачи говорили, что они не смогут больше иметь детей, но прогнозы не сбылись. Сейчас у Рустама и Гули 48 детей, трое из них биологические. Первый раз детский дом они посетили в далеком 98-м году.

"С женой спорим — один-два возьмём. Я говорю, давай где-то может до четырёх возьмём. Она говорит, нет, один-два. В итоге она с семью детьми вышла. За руку держит, я, говорит, хочу всех взять. И всё пошло-поехало. И после этого мы меньше чем 5-6-7 не брали. Были даже случаи 11 за раз взяли", — говорит Рустам Шукуров.

В этой семье 32 школьника. В жилом доме большое семейство занимает сразу два этажа. Здание собственное. Рустам – предприниматель. А ещё у них есть своя ферма, где выращивают домашний скот.

Гуля из многодетной семьи. Говорит, что в детстве помогала взрослым и воспитывала младших. Рассказывает, что в своей семье дни рождения раньше справляли каждому ребёнку, а сейчас — раз в месяц.

"Дни рождения, когда ещё поменьше были, мы каждый праздновали. А теперь у нас бывает в месяц по восемь человек. Мы бывает вместе собираем, например, всех декабрьских. Торты сама делаю, девчата помогают. И справляем", — говорит Гуля Мансурова.

В семье самому младшему ребёнку три года, старшему — 23. Восемь ребят уже студенты и в этом году учащихся вузов в семье станет больше.