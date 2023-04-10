40 школ работали без лицензии в Казахстане

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Более 30 школ оштрафовали с начала года в Казахстане за отсутствие лицензии на образовательную деятельность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Нарушения выявлены Комитетом по обеспечению качества в сфере образования в ходе мониторинга.

"40 школ работали без лицензии. Из них 30 - государственных и 10 частных. Наибольшее количество школ, работающих без лицензии, расположены в Астане и Алматы, Западно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской и Мангистауской областях. В отношении 32 школ возбуждены административные дела и наложен штраф за безлицензионную деятельность. В их числе 23 государственных и девять частных школ", - сообщили в ведомстве.

Отсутствие лицензии означает, что школа не прошла проверку на соответствие требованиям или не подавала документы на получение разрешения.

"Более чем в десяти школах нет санитарно-эпидемиологического заключения и отсутствуют акты ДЧС, что может привести к возникновению угроз в вопросах безопасности. А это, в первую очередь, здоровье и благополучие наших детей. В 14 школах материально-техническая база не соответствует требованиям, школы недостаточно оснащены оборудованием, квалифицированными педагогическими кадрами, что естественно влияет на качество обучения", - отметила руководитель Управления разрешительной политики комитета Жулдуз Ауезханова.

Не имея лицензии, школы не могут выдавать документы государственного образца, то есть аттестаты об основном и общем среднем образовании.

Территориальными департаментами принимаются меры в отношении безлицензионных школ, направлены письма акимам областей.