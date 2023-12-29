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40 млн тенге задолжали студентам медколледжей в Павлодарской области

Сегодня, 09:48
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:48
Сегодня, 09:48
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Фото: baigenews.kz

В Павлодарской области студентам медицинских колледжей начисляли стипендии без учета её повышения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокуроры выявили, что 965 студентов с начала нынешнего учебного года продолжали получать стипендию по старой ставке, а между тем она увеличилась на 10,5 тысячи тенге - с 20 948 до 31 422 тенге.

"По акту прокурорского надзора акиматом области изыскано 40 миллионов тенге для погашения образовавшейся задолженности", - сообщил надзорный орган.

Сообщается также, что в настоящее время все причитающиеся суммы студентам выплачены, а виновные лица понесли наказание.

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