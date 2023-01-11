40-градусные морозы накроют несколько областей Казахстана

Фото: BaigeNews.kz

Во многих областях Казахстана 11 января сохранятся сильные морозы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью на севере Актюбинской области ожидается 40-41 градус, в Мангистауской области - 25 градусов, Акмолинской области - 40 градусов, Карагандинской области – 35-38 градусов, Атырауской области - 30 градусов, на севере Туркестанской области - 25-27 градусов, на севере, в горных районах области Жетысу – 25 градусов.

На юге, юго-востоке, востоке, севере республики пройдёт снег. На юге, юго-востоке республики в горных районах временами ожидаются сильный снег, усиление ветра, метель, гололёд. По республике ожидается туман.