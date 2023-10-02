30-летний BMW загорелся на улице Усть-Каменогорска
Сегодня, 02:30
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Сегодня, 02:30Сегодня, 02:30
145Фото: pixabay.com
В Усть-Каменогорске во время стоянки загорелся автомобиль марки BMW 1993 года выпуска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
Горели детали отсека двигателя, панель приборов, обшивка и салон авто. Пожарные оперативно потушили пожар и не дали ему перекинуться на припаркованный рядом транспорт.
Всего в тушении было задействовано девять огнеборцев и две единицы техники. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов в отсеке двигателя.
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