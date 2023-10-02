30-летний BMW загорелся на улице Усть-Каменогорска

В Усть-Каменогорске во время стоянки загорелся автомобиль марки BMW 1993 года выпуска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

Горели детали отсека двигателя, панель приборов, обшивка и салон авто. Пожарные оперативно потушили пожар и не дали ему перекинуться на припаркованный рядом транспорт.

Всего в тушении было задействовано девять огнеборцев и две единицы техники. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов в отсеке двигателя.