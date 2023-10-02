  • 2 Октября, 03:15
  • BAIGENEWS

30-летний BMW загорелся на улице Усть-Каменогорска

Сегодня, 02:30
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 02:30
Сегодня, 02:30
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Фото: pixabay.com

В Усть-Каменогорске во время стоянки загорелся автомобиль марки BMW 1993 года выпуска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

Горели детали отсека двигателя, панель приборов, обшивка и салон авто. Пожарные оперативно потушили пожар и не дали ему перекинуться на припаркованный рядом транспорт.

Всего в тушении было задействовано девять огнеборцев и две единицы техники. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов в отсеке двигателя.

 
 
 
 
 
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Публикация от Shygys Qazaqstan oblysynyn TJD (@shygysqaz_tjd)

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