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  • 30 человек эвакуировали из горящего магазина в Усть-Каменогорске
МЧС РК Сегодня, 12:14
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Сегодня, 12:14
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Фото: МЧС РК

30 человек эвакуировали из горящего магазина в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске загорелся продовольственный магазин. Из 10-этажного дома, где случился пожар, спасатели вывели 30 жильцов, среди них шестеро детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

"22 июня в 04:40 часов из-за несоблюдения требований пожарной безопасности произошел пожар в продовольственном магазине в десятиэтажном жилом доме. В 05:40 часов пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отметим, в ликвидации были задействованы 35 человек личного состава и 11 единиц техники.

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Сегодня, 12:14
59
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