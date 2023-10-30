250 килограммов наркотиков изъяли казахстанские полицейские

За последнюю неделю пресечено 110 наркоправонарушений в Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях, Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



По информации полицейских, за неделю они задержали 125 преступников и изъяли у них 250 килограммов наркотиков, в том числе 238 килограммов марихуаны, два килограмма гашиша и 10 килограммов синтетики

В Астане при обыске одной из квартир полицейские нашли и изъяли более 1,5 килограмма мефедрона.

35-летняя жительница столицы везла в Караганду в своей машине 2,7 килограмма мефедрона.

В Темиртау у 22-летней закладчицы нашли и изъяли 300 свертков с 350 граммами мефедрона.

В авто шымкентца обнаружили 3,2 килограмма мефедрона.

В Алматы наркоборцы обнаружили шесть килограммов гашиша при обыске салона.

В грузовом автомобиле Sсаnia на автотрассе Западная Европа – Западный Китай полицейские нашли сначала четыре килограмма марихуаны, а по месту жительства одного из задержанных изъяли еще 136 килограммов этого наркотика.

В Шуском районе Жамбылской области задержан местный житель, у которого изъято 67 килограммов заготовленной к реализации марихуаны. Он пояснил, что её перевозку он планировал зимой, ожидая снижения контроля за наркотрафиком из района Шуской долины.

Все указанные наркопреступники задержаны, по всем фактам начаты досудебные производства. За вышеуказанные преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества.