23-летний казахстанец проиграл зарплату отца и покончил с собой

В Актюбинской области молодой человек покончил жизнь самоубийством после того, как проиграл на ставках заработную плату отца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

За полгода он проиграл почти 1,2 млн тенге на ставках. Все началось с игровых автоматов, потом парень делал ставки на спорт, пытаясь таким образом заработать. Тело молодого человека нашли в доме и сообщили в полицию. Выяснилось, что парень покончил с собой накануне дня рождения отца.

В Таразе директор микрофинансовой организации-лудоман ограбил фирму на 24,5 млн тенге. Он запер кассира в уборной, забрал из кассы деньги и поспешил скрыться.

В Казахстане объём услуг азартных игр и заключение пари в прошлом году, по сравнении с допандемийным 2019-м годом, вырос в 40 раз. За последние два года рынок азартных игр, обогнав рынок недвижимости, занимает лидирующее место, где больше всего тратятся казахстанцы. Такие данные ранее привели в МВД РК.