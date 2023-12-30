20 тысяч кубометров снега за сутки: коммунальные службы Астаны перешли на усиленный режим работы

В связи с погодными условиями все коммунальные и подрядные организации Астаны перешли на усиленный режим работы, жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты поездок по городу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

За сутки было вывезено порядка 20 тысяч кубометров снега. При вывозе и очистке дорог от снега было использовано около 1000 единиц техники. В ручной уборке снега задействованы свыше 18 тыс. дорожных рабочих. Вывоз снега производится круглосуточно в будние, выходные и праздничные дни.

По данным РГП "Казгидромет", в Астане 30 декабря ожидается временами снег, метель, гололед, усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду.

В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах, избегать дальние поездки.

Напомним, в столице из-за непогоды и нулевой видимости приостановили работу некоторых пригородных маршрутов, а международный аэропорт Астаны перестал принимать самолёты. В шести регионах Казахстана из-за дождя, снега, гололёда и нулевой видимости ограничено движение автотранспорта на загородных трассах.