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Ледяной дождь: трассы закрыты в шести регионах страны

Сегодня, 12:17
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/pixabay.com/ Сегодня, 12:17
Сегодня, 12:17
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Фото: /pixabay.com/

Из-за непогоды в Казахстане  ограничение движения транспорта действует на 15 участках автодорог республиканского значения в  
шести областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".
 
Движение ограничено:

  • Акмолинская область – 5 участков
  • Жамбылская область – 1 участок  
  • Жетысуская область – 1 участок
  • Карагандинская область – 6 участков
  • Павлодарская область – 1 участок
  • Улытауская область – 1 участок 
"Ограничение действует для всех всех видов автотранспорта. Причина — дождь с переходом в снег при минусовой температуре, гололёд. К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 252 единиц техники и 429 человек.

С актуальной информацией казахстанцам предлагают ознакомиться на сайте ситауционного центра "КазАвтоЖола".

Напомним, в столице из-за непогоды и нулевой видимости приостановили работу некоторых пригородных маршрутов, а международный аэропорт Астаны перестал принимать самолёты.

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