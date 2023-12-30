Ледяной дождь: трассы закрыты в шести регионах страны
Сегодня, 12:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:17Сегодня, 12:17
163Фото: /pixabay.com/
Из-за непогоды в Казахстане ограничение движения транспорта действует на 15 участках автодорог республиканского значения в
шести областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".
Движение ограничено:
- Акмолинская область – 5 участков
- Жамбылская область – 1 участок
- Жетысуская область – 1 участок
- Карагандинская область – 6 участков
- Павлодарская область – 1 участок
- Улытауская область – 1 участок
"Ограничение действует для всех всех видов автотранспорта. Причина — дождь с переходом в снег при минусовой температуре, гололёд. К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 252 единиц техники и 429 человек.
С актуальной информацией казахстанцам предлагают ознакомиться на сайте ситауционного центра "КазАвтоЖола".
Напомним, в столице из-за непогоды и нулевой видимости приостановили работу некоторых пригородных маршрутов, а международный аэропорт Астаны перестал принимать самолёты.