Ледяной дождь: трассы закрыты в шести регионах страны

Из-за непогоды в Казахстане ограничение движения транспорта действует на 15 участках автодорог республиканского значения в

шести областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".



Движение ограничено:

Акмолинская область – 5 участков

Жамбылская область – 1 участок

Жетысуская область – 1 участок

Карагандинская область – 6 участков

Павлодарская область – 1 участок

Улытауская область – 1 участок

"Ограничение действует для всех всех видов автотранспорта. Причина — дождь с переходом в снег при минусовой температуре, гололёд. К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 252 единиц техники и 429 человек.

С актуальной информацией казахстанцам предлагают ознакомиться на сайте ситауционного центра "КазАвтоЖола".

Напомним, в столице из-за непогоды и нулевой видимости приостановили работу некоторых пригородных маршрутов, а международный аэропорт Астаны перестал принимать самолёты.