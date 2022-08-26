18 лет лишения свободы получили организаторы финансовых пирамид в Актобе

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Судом №2 города Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников финансовых пирамид "Гарант 24", "Выгодный займ, "ESTATE Ломбард". Организаторы были приговорены к 18 годам лишения свободы, остальные получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Об этом BaigeNews.kz рассказал Нурболат Султанов, заместитель начальника следственного управления ДП Актюбинской области.

Это уголовное дело насчитывает 3700 томов, оно было направлено в суд ещё в июне 2021 года. Преступники обманули 17 тысяч казахстанцев, причиненный ущерб составил более 30 миллиардов тенге.

Мы уже писали о начале судебного процесса по делу о финпирамидах "Гарант 24 Ломбард" и "ЕSTATE Ломбард".

А совсем недавно жертвы нашумевшей финпирамиды встали на защиту аферистов. Люди боятся, что после реальных сроков организаторам потерпевшие не смогут получить вложенные в пирамиды деньги.

Напомним, от рук организаторов ТОО "Выгодный займ", "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард" и "Нур-Али Капитал" пострадало свыше 17 тысяч человек по всей стране. Сумма причиненного ущерба составила 30 миллиардов тенге.

Мошенники обещали клиентам мгновенное обогащение. Люди приносили в организации огромные суммы, надеясь, что увеличат вклады.

У учредителей "Гарант24", "Выгодный займ" и "Estate ломбард" полиция изъяла 70 миллионов наличными, а также имущество на два миллиарда тенге. Многие фигуранты дела поспешили сбежать из страны. Так, учредителя "Гарант 24 Ломбард" экстрадировали из Молдовы в Казахстан, а другого его сообщника задержали в Москве.

Ранее депутат мажилиса Юрий Ли предложил ввести уголовную ответственность граждан, в том числе казахстанских звезд, за рекламу финансовых пирамид. И теперь реклама финпирамид с преступным умыслом наказывается от трёх до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вайнер Мейржан Туребаев именно за это уже сидит в СИЗО вместе с подельниками, ему недавно продлили срок ареста.

Чем же так привлекательны финансовые пирамиды, чем они заманивают вкладчиков – можно почитать тут.