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Instagram_meirzhach_tv 18 Августа, 15:09
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Фото: Instagram_meirzhach_tv

Вайнеру Мейржану Туребаеву продлили срок ареста

Следственный суд Алматы 17 августа продлил срок ареста вайнера Мейржана Туребаева до 18 сентября для ознакомления с материалами дела, передаёт BaigeNews.kz.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, вайнера Мейржана Туребаева подозревают в создании финансовой пирамиды. Кроме него, в рекламной компании также принимали участие актёр Мейрхан Шерниязов и вайнер Азимжан Саидбаев. Шерниязов также находится под арестом, а Саидбаев объявлен в розыск.

Они проходят по делу о финпирамиде Mudarabah Capital, которую позиционировали как инвестиционную компанию и активно привлекали вкладчиков. Одна из потерпевших вложила 20 миллионов тенге. Женщина подожгла себя у здания МВД в Нур-Султане.

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#финансовая пирамида #Мейржан Туребаев #вайнеры #арест
18 Августа, 15:09
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Журналист

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