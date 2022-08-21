17 участников январских погромов в Таразе получили условное наказание

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В Таразе завершился очередной судебный процесс по уголовному делу о январских массовых беспорядках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В городском суде № 2 рассматривали уголовное дело в отношении 17-ти подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в январе 2022 года. Им предъявлены обвинения в совершении кражи с незаконным проникновением в служебное помещение, группой лиц по предварительному сговору, покушении на кражу, с незаконным проникновением в служебное помещение.

"В ходе судебных заседаний было установлено, что в ночь с пятое на шестое января 2022 года подсудимые участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, разрушениями и уничтожением имущества. Воспользовавшись ситуацией, они похитили чужое имущество, незаконно проникнув в служебное помещение. Группой лиц по предварительному сговору, подсудимый А. совершил покушение на кражу, с незаконным проникновением в служебное помещение", – сообщили в пресс-службе суда № 2.

В ведомстве пояснили, что дело рассмотрено с процессуальным соглашением. Прокурор просил назначить всем 17-ти подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырёх лет, с применением статьи 63 Уголовного Кодекса РК, постановить наказание условно с пробационным контролем на тот же срок.

Все подсудимые вину признали, поддержали процессуальное соглашение, допустимость доказательств по делу не оспаривали.

При этом потерпевшие не возражали против заключения процессуального соглашения и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В решении суда отмечается, что содеянное подсудимыми относится к категории тяжких преступлений, и за его совершение предусмотрено наказание от двух до семи и от трёх до восьми лет лишения свободы.

При назначении наказания суд признал смягчающим обстоятельством чистосердечное раскаяние подсудимых. Отягчающим обстоятельством признали совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.

"С учётом характера и степени общественной опасности, совершённых преступлений, а также в соответствии с условиями процессуального соглашения, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы Г., Ә., Б., Б., А., Қ., С., Б.,Ш. каждому по четыре года лишения свободы. А. получил два года лишения свободы. Ш., Ш., А., П., С., М., Е., Ш. – по три года шесть месяцев лишения свободы. В соответствии со статьей 63 УК РК всем осуждённым наказание в виде лишения свободы назначено условно с установлением пробационного контроля на тот же срок", - пояснили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба суда № 2 города Тараза.