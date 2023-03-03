164 млн тенге ущерба нанесло государству фиктивное ТОО

Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров зарегистрировано Департаментом АФМ по Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно заключения ДГД региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем превысила 164 миллиона тенге.

"Следствием выявлено, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гр.Авдонин Ю.В., который в настоящее время проживает в "Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

Он пояснил, что отношение к финансово-хозяйственной деятельности товарищества, не имеет.

Согласно решения суда, государственная регистрация ТОО признана недействительной.

Проводится расследование.