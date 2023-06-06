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polisia.kz Сегодня, 21:46
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Сегодня, 21:46
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Фото: polisia.kz

16 млн тенге отдала мошенникам пенсионерка в Астане

Крупную сумму выманили мошенники у пенсионерки в Астане. Деньги женщина копила на поездку в Мекку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам 69-летней потерпевшей, около полуночи на домашний телефон позвонила девушка. 

“Плакала, сказала: "Мама, я попала в аварию и нахожусь в полиции, чтобы решить проблемы, мне нужны деньги", - вспоминает пенсионерка. 

Затем трубку взял мужчина и, представившись полицейским, проинструктировал, что сейчас к ней приедет коллега и заберёт деньги. На вопрос, сколько нужно для решения вопроса, ответили – отдать все, что есть. 

Пожилая женщина, не разобравшись, стала собирать деньги. Насчитала 16 миллионов тенге, которые копила для совершения Хаджа в Мекку. Но подумав, что безопасность дочери важнее, передала их прибывшему мужчине. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 26-летний мужчина, приезжавший в качестве курьера. Он признался, что за услугу ему полагалось 10 процентов от общей суммы. 

С похожим заявлением в полицию обратилась 54-летняя женщина. По аналогичной схеме её обманули неизвестные и присвоили два миллиона 650 тысяч тенге. Установлен 20-летний мужчина. 

"По фактам проводится досудебное расследование. Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы, – сообщил начальник УКП ДП Астаны Дастан Калиев.

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Сегодня, 21:46
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