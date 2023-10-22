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16-летняя школьница умерла после курения электронной сигареты

Сегодня, 06:17
АВТОР
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pixabay.com/иллюстративное Сегодня, 06:17
Сегодня, 06:17
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Фото: pixabay.com/иллюстративное

В Подмосковье девятиклассница умерла после употребления электронной сигареты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, трагедия произошла ночью в квартире в городе Электрогорск. 16-летняя школьница жила с родителями, двумя младшими сëстрами и братом. В первом часу ночи отец услышал из комнаты старшей дочери громкие подозрительные звуки.

Он забежал в комнату и увидел, что лежащая на кровати девочка дёргается и хрипит. Родители на руках отнесли еë в машину и привезли в городскую больницу. Врачи пытались стабилизировать состояние девочки, но не смогли. Школьница умерла.

Медики обнаружили в нижнем белье погибшей одноразовую электронную сигарету. Её отдали на экспертизу. Точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза. Полиция проводит проверку.

По данным министерства финансов РК, за последние два года оборот вейпов в Казахстане вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в страну завезли порядка трёх миллионов штук вейпов, и депутаты парламента считают этот бизнес высокодоходным.

На фоне стремительного роста увлечения никотиносодержащими гаджетами планируют полностью запретить вейпы.

В чём опасность вейпов, и когда закон об их запрете вступит в силу в Казахстане смотрите здесь.

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане табак курит в среднем 19,4% населения.

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