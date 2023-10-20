Практически каждый пятый казахстанец курит табак

Бюро национальной статистики провело очередное ежегодное обследование взрослого населения о потреблении табака, передаёт BaigeNews.kz.

Бюро национальной статистики провело очередное ежегодное обследование взрослого населения о потреблении табака во всех областях республики, городах Астана, Алматы и Шымкент.

Согласно результатам опросов, курит табак в среднем 19,4% населения. 92,3% из них курят промышленно произведённые сигареты.

Отмечается, что 86,7% респодентов понимает, что курение табачных изделий вызывает серьёзные заболевания, но выступают против употребления табачных изделий членами семьи только 6,8%.