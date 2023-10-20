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Практически каждый пятый казахстанец курит табак

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gov.kz Сегодня, 17:43
Сегодня, 17:43
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Фото: gov.kz

Бюро национальной статистики  провело очередное ежегодное обследование взрослого населения о потреблении табака, передаёт BaigeNews.kz.

Бюро национальной статистики провело очередное ежегодное обследование взрослого населения о потреблении табака во всех областях республики, городах Астана, Алматы и Шымкент.

Согласно результатам опросов, курит табак в среднем 19,4% населения. 92,3% из них курят промышленно произведённые сигареты.

Отмечается, что 86,7% респодентов понимает, что курение табачных изделий вызывает серьёзные заболевания, но выступают против употребления табачных изделий членами семьи только 6,8%.

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