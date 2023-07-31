В Казахстане планируют полностью запретить вейпы

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В Казахстане будет введён полный запрет вейпов. Об этом заявила депутат мажилиса Нургуль Тау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт партии Respublica. В сообщении политической коалиции говорится, что правительство Казахстана приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним.

Напомним, что 10 мая 2023 года Нургуль Тау обратилась с депутатским запросом к премьер-министру страны. Она попросила правительство рассмотреть возможность полного запрета продажи вейпов в стране, запретить рекламу электронных сигарет, в том числе вейпов, а также усилить за это ответственность.

По данным министерства финансов, за последние два года оборот вейпов в нашей стране вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в Кащзахстан завезли порядка трёх миллионов штук вейпов, и депутаты считают этот бизнес высокодоходным.

Вред вейпов неоспорим. При их курении в выделяющемся паре содержится более двух тысяч видов опасных веществ, вызывающих аллергические реакции, нагноительные процессы, нарушение работы печени и почек. Повреждаются органы дыхания, центральная нервная система, развиваются мутагенные процессы. Именно потому министерство здравоохранения с 2021 года остро ставит вопрос на введение запрета оборота вейпов.

"В своём запросе я предложила ввести полный запрет на продажу вейпов. Борьба за здоровье и судьбу детей дала свой результат! Вчера члены межведомственной комиссии почти единогласно (12 против двух ) проголосовали за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов", — сказала депутат Мажилиса Нургуль Тау во время выездного внеочередного ІІІ съезда партии Respublica.

Специалисты Национального центра общественного здоровья в ходе проведённого анонимного исследования выявили, что около десяти процентов подростков в Казахстане курят вейпы.

Важность решения вопроса распространения вейпов среди молодёжи отмечал также президент страны на Национальном курултае.